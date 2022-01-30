«Лейкерс» сделали обновление по поводу травмы Леброна Джеймса

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не сможет принять участие в следующем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Атланта Хоукс». Об этом на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил журналист ESPN Дейв Макменамин.



По сведениям источника, звёздный игрок калифорнийской команды не до конца залечил левое колено. Отметим, что Леброн пропустит уже третью встречу подряд. Ранее он не мог помочь своей команде во встречах с «Филадельфией Сиксерс» и «Шарлотт Хорнетс». Оба эти матча «Лейкерс» проиграли: со счётом 87:105 и 114:117 соответственно.



Матч с «Хоукс» «Лос-Анджелес» проведёт уже сегодня, 30 января. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

Новость по теме Расселл Уэстбрук прокомментировал неточный бросок, который мог принести «Лейкерс» победу