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В «Бруклине» объяснили отсутствие Джеймса Хардена в двух последних матчах

В «Бруклине» объяснили отсутствие Джеймса Хардена в двух последних матчах
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Звёздный защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден пропускал матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» и «Голден Стэйт Уорриорз» из-за травмы. Об этом рассказал главный тренер «Бруклина» Стив Нэш.

«Джеймса уже несколько дней беспокоит рука. Сначала он думал, что это ерунда, а затем однажды утром проснулся и понял, что всё серьёзнее. Он был очень раздражён», — приводит слова Нэша New York Post.

По результатам сканирования стало ясно, что степень повреждения невелика, однако игроку ещё понадобится некоторое время на полное восстановление.

Что касается предстоящей встречи с «Финикс Санз», которая состоится 2 февраля, то Нэш пока не знает, сможет ли в ней поучаствовать Харден.

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