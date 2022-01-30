ЦСКА начал вести переговоры с новым игроком после неудачи с трансфером Луки Вильдосы

В ЦСКА в скором времени может перейти американский защитник турецкого «Бурсаспора» Эллерик Фримен. Об этом в своём «твиттере» сообщил инсайдер Маттео Андреани.



В настоящее время клубы, по сведениям источника, находятся на продвинутой стадии переговоров.

Андреани также сообщил, что армейцы больше не рассматривают вариант с приобретением Луки Вильдосы, так как аргентинец всё ещё не залечил полученную травму и вернётся в строй примерно через месяц.

В турнирной таблице Евролиги армейцы располагаются на пятом месте. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Анадолу Эфес». Встреча пройдёт в Москве. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.



Ранее известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о центровом ЦСКА Николе Милутинове, назвав его приобретение одним из лучших для армейцев в XXI веке.