ЦСКА начал вести переговоры с новым игроком после неудачи с трансфером Луки Вильдосы

В ЦСКА в скором времени может перейти американский защитник турецкого «Бурсаспора» Эллерик Фримен. Об этом в своём «твиттере» сообщил инсайдер Маттео Андреани.
В настоящее время клубы, по сведениям источника, находятся на продвинутой стадии переговоров.
Андреани также сообщил, что армейцы больше не рассматривают вариант с приобретением Луки Вильдосы, так как аргентинец всё ещё не залечил полученную травму и вернётся в строй примерно через месяц.
В турнирной таблице Евролиги армейцы располагаются на пятом месте. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Анадолу Эфес». Встреча пройдёт в Москве. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.
Ранее известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о центровом ЦСКА Николе Милутинове, назвав его приобретение одним из лучших для армейцев в XXI веке.
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