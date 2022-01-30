«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором литовский «Калев» на своей площадке принимал «Локомотив-Кубань». Счёт встречи — 86:66 в пользу гостей.

На протяжении первых трёх четвертей команды постоянно перехватывали лидерство друг у друга, однако определяющей оказалась заключительная десятиминутка, в которой краснодарской команде удалось совершить рывок в 15 очков. Примечательно, что за 2 минуты до конца четверти у хозяев не было набрано ни одного очка.

После 10 туров у коллектива из Краснодара 6 побед и 4 поражения. Команда идёт на пятой строчке в турнирной таблице. «Калев» идёт на девятом месте (3-8).