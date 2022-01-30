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«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором литовский «Калев» на своей площадке принимал «Локомотив-Кубань». Счёт встречи — 86:66 в пользу гостей.

На протяжении первых трёх четвертей команды постоянно перехватывали лидерство друг у друга, однако определяющей оказалась заключительная десятиминутка, в которой краснодарской команде удалось совершить рывок в 15 очков. Примечательно, что за 2 минуты до конца четверти у хозяев не было набрано ни одного очка.

После 10 туров у коллектива из Краснодара 6 побед и 4 поражения. Команда идёт на пятой строчке в турнирной таблице. «Калев» идёт на девятом месте (3-8).

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
30 января 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
66 : 86
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Калев: Витолс, Джексон, Казинс, Кангур, Каск, Курбас, Мёрфи, Нургер, Халлер, Хермет
Локомотив-Кубань: Ведищев, Емченко, Ильницкий, Калинов, Макколум, Мартюк, Паунич, Томпсон, Уильямс, Щербенев
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