«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ
Поделиться
Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором литовский «Калев» на своей площадке принимал «Локомотив-Кубань». Счёт встречи — 86:66 в пользу гостей.
На протяжении первых трёх четвертей команды постоянно перехватывали лидерство друг у друга, однако определяющей оказалась заключительная десятиминутка, в которой краснодарской команде удалось совершить рывок в 15 очков. Примечательно, что за 2 минуты до конца четверти у хозяев не было набрано ни одного очка.
После 10 туров у коллектива из Краснодара 6 побед и 4 поражения. Команда идёт на пятой строчке в турнирной таблице. «Калев» идёт на девятом месте (3-8).
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
30 января 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
66 : 86
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Калев: Витолс, Джексон, Казинс, Кангур, Каск, Курбас, Мёрфи, Нургер, Халлер, Хермет
Локомотив-Кубань: Ведищев, Емченко, Ильницкий, Калинов, Макколум, Мартюк, Паунич, Томпсон, Уильямс, Щербенев
Комментарии
- 30 января 2022
-
20:31
-
19:49
-
18:32
-
17:55
-
16:17
-
14:49
-
14:25
-
14:00
-
13:02
-
12:22
-
11:25
-
10:24
-
09:40
-
07:07
-
06:21
-
06:15
-
00:32
- 29 января 2022
-
23:43
-
22:46
-
21:40
-
20:51
-
19:48
-
19:01
-
17:27
-
17:10
-
16:11
-
15:03
-
14:59
-
14:49
-
14:17
-
13:32
-
12:43
-
11:46
-
11:00
-
10:17
Партнерский контент