Эндрю Уиггинс отреагировал на то, что звезда K-Pop помог ему попасть на Матч звёзд НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс дал комментарий по поводу того, что певец Бэм-Бэм помог ему попасть в стартовый состав на Матч звёзд НБА.

«Я подумал, что это очень круто. Он довольно популярный парень, и он помог мне получить кучу голосов. Я это никогда не забуду», — приводит слова Уиггинса Fadeaway World.

Матч звёзд НБА пройдёт в Кливленде (США) 20 февраля.



Участники Матча звёзд от Западной конференции: Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт Уорриорз»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).



Участники Матча звёзд от Восточной конференции: Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Демар Дерозан («Чикаго Буллз»), Трей Янг («Атланта Хоукс»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»).