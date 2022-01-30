Эндрю Уиггинс отреагировал на то, что звезда K-Pop помог ему попасть на Матч звёзд НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс дал комментарий по поводу того, что певец Бэм-Бэм помог ему попасть в стартовый состав на Матч звёзд НБА.
«Я подумал, что это очень круто. Он довольно популярный парень, и он помог мне получить кучу голосов. Я это никогда не забуду», — приводит слова Уиггинса Fadeaway World.
Матч звёзд НБА пройдёт в Кливленде (США) 20 февраля.
Участники Матча звёзд от Западной конференции: Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт Уорриорз»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
Участники Матча звёзд от Восточной конференции: Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Демар Дерозан («Чикаго Буллз»), Трей Янг («Атланта Хоукс»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»).
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