Кевин Гарнетт назвал молодого игрока НБА, который станет MVP в течение пяти лет

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт дал комментарий по поводу молодого разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла.

«Знаете, за кем я люблю наблюдать? За «Хорнетс. Я следил за Ламело с самого начала его пути. Он, наверное, один из моих любимчиков, он и Коул Энтони. У Ламело есть что-то вроде старой школы, он отлично пасует и имеет высокий IQ. В нём чувствуется старая школа. В нём много магии. Я жду не дождусь, когда он прибавит в росте, и это поднимет его уверенность на новый уровень. Считаю, что он станет MVP менее чем через пять лет, потому что он диктует игру лиги, стиль», — приводит слова Гарнетта The Sports Rush.

В нынешнем сезоне Болл в среднем набирает 19,2 очка, 7,6 передачи и 7,2 подбора за игру.