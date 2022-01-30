Кевин Гарнетт назвал молодого игрока НБА, который станет MVP в течение пяти лет
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Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт дал комментарий по поводу молодого разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла.
«Знаете, за кем я люблю наблюдать? За «Хорнетс. Я следил за Ламело с самого начала его пути. Он, наверное, один из моих любимчиков, он и Коул Энтони. У Ламело есть что-то вроде старой школы, он отлично пасует и имеет высокий IQ. В нём чувствуется старая школа. В нём много магии. Я жду не дождусь, когда он прибавит в росте, и это поднимет его уверенность на новый уровень. Считаю, что он станет MVP менее чем через пять лет, потому что он диктует игру лиги, стиль», — приводит слова Гарнетта The Sports Rush.
В нынешнем сезоне Болл в среднем набирает 19,2 очка, 7,6 передачи и 7,2 подбора за игру.
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