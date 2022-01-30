«Клипперс» разгромили «Шарлотт», «Атланта» вырвала победу у «Лейкерс»

Сегодня, 30 января, состоялось два матча регулярного чемпионата НБА. «Шарлотт Хорнетс» на стадионе Спектрум-центр принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась со счётом 115:90 в пользу гостей. Самым результативным игроком стал Ламело Болл («Шарлотт») — на его счету 23 очка.

В параллельном матче, который проходил на «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте, местная команда встречалась с «Лос-Анджелес Лейкерс». Счёт игры — 129:121 в пользу хозяев. Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг оформил дабл-дабл из 36 очков и 12 передач. В составе «Лейкерс» самым результативным стал Малик Монк — 33 очка. Стоит отметить, что «озёрники» лидировали большую часть времени и к решающему отрезку игры подходили с преимуществом в 10 очков.