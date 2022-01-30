«Клипперс» разгромили «Шарлотт», «Атланта» вырвала победу у «Лейкерс»
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Сегодня, 30 января, состоялось два матча регулярного чемпионата НБА. «Шарлотт Хорнетс» на стадионе Спектрум-центр принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась со счётом 115:90 в пользу гостей. Самым результативным игроком стал Ламело Болл («Шарлотт») — на его счету 23 очка.
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
90 : 115
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Шарлотт Хорнетс: Болл - 23, Бриджес - 18, Букнайт - 10, Вашингтон - 10, Пламли - 10, Розир - 10, Мартин - 8, Ричардс - 1, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Макдэниелс, Смит, Тор, Убре, Хэйворд
Лос-Анджелес Клипперс: Бостон - 19, Джексон - 19, Моррис - 16, Кеннард - 14, Уинслоу - 13, Зубац - 7, Коффи - 7, Хартенштайн - 7, Ибака - 6, Мэнн - 4, Бледсо - 3, Батюм, Джонсон, Джордж, Леонард, Престон, Скрабб
В параллельном матче, который проходил на «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте, местная команда встречалась с «Лос-Анджелес Лейкерс». Счёт игры — 129:121 в пользу хозяев. Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг оформил дабл-дабл из 36 очков и 12 передач. В составе «Лейкерс» самым результативным стал Малик Монк — 33 очка. Стоит отметить, что «озёрники» лидировали большую часть времени и к решающему отрезку игры подходили с преимуществом в 10 очков.
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
129 : 121
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Янг - 36, Коллинс - 20, Оконгву - 16, Капела - 15, Богданович - 10, Л. Уильямс - 9, Хантер - 9, Райт - 5, Хаертер - 5, Галлинари - 4, Джонсон, Дьенг, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс, Нокс
Лос-Анджелес Лейкерс: Монк - 33, Дэвис - 27, Уэстбрук - 20, Энтони - 11, Джонсон - 10, Хортон-Такер - 8, Ривз - 6, Брэдли - 4, Ховард - 2, Ариза, Бэйзмор, Джеймс, Джонс, Джордан, Думбуйа, Нанн, Эллингтон
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