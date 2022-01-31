Названа сумма, которую ЦСКА готов заплатить за выкуп Аллерика Фримена

ЦСКА был готов заплатить «Бурсаспору» € 300 тыс. за американского защитника Аллерика Фримена, сообщает Reverse Basket в «Твиттере».
27-летний Фриман проводит успешный сезон в турецком клубе, набирая в Еврокубке 18,9 очка (4-е место в турнире), 2,1 подбора, 2,8 передачи в среднем за игру. Его средние показатели в турецкой лиге в этом сезоне составляют 20,6 очка, 3,1 подбора и 3,5 передачи за игру.
В турнирной таблице Евролиги армейцы располагаются на пятом месте. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Анадолу Эфес». Встреча пройдёт в Москве. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.
Ранее известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о центровом ЦСКА Николе Милутинове, назвав его приобретение одним из лучших для армейцев в XXI веке.
- 31 января 2022
-
11:20
-
10:47
-
09:10
-
06:30
-
05:25
-
04:49
-
00:23
- 30 января 2022
-
23:28
-
22:31
-
21:23
-
20:31
-
19:49
-
18:32
-
17:55
-
16:17
-
14:49
-
14:25
-
14:00
-
13:02
-
12:22
-
11:25
-
10:24
-
09:40
-
07:07
-
06:21
-
06:15
-
00:32
- 29 января 2022
-
23:43
-
22:46
-
21:40
-
20:51
-
19:48
-
19:01
-
17:27
-
17:10