Названа сумма, которую ЦСКА готов заплатить за выкуп Аллерика Фримена

ЦСКА был готов заплатить «Бурсаспору» € 300 тыс. за американского защитника Аллерика Фримена, сообщает Reverse Basket в «Твиттере».

27-летний Фриман проводит успешный сезон в турецком клубе, набирая в Еврокубке 18,9 очка (4-е место в турнире), 2,1 подбора, 2,8 передачи в среднем за игру. Его средние показатели в турецкой лиге в этом сезоне составляют 20,6 очка, 3,1 подбора и 3,5 передачи за игру.

В турнирной таблице Евролиги армейцы располагаются на пятом месте. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Анадолу Эфес». Встреча пройдёт в Москве. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.



Ранее известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о центровом ЦСКА Николе Милутинове, назвав его приобретение одним из лучших для армейцев в XXI веке.