Пау Газоль отреагировал на победу Рафаэля Надаля в финале Australian Open
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Знаменитый тяжёлый форвард испанец Пау Газоль прокомментировал победу соотечественника Рафаэля Надаля в финальном матче Australian Open с россиянином Даниилом Медведевым (2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5).
«21 «Большой шлем» — ничто по сравнению с тем наследием, которое ты увеличиваешь день за днем. Поздравляю, Рафаэль Надаль!!!», — написал Газоль в своём «твиттере».
Газоль играл на профессиональном уровне с 1998 года. Долгое время испанец выступал в Национальной баскетбольной ассоциации, где защищал цвета нескольких клубов и дважды стал чемпионом в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». За карьеру Пау провёл более тысячи матчей в НБА.
Газоль объявил о завершении профессиональной карьеры в октябре 2021 года.
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