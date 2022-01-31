Расселл Уэстбрук — о текущем положении «Лейкерс»: ничего страшного
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук высказался по поводу нынешнего состояния команды.
«Мы сейчас находимся не в том положении, в котором хотели бы быть, но в этом нет ничего страшного. Мы знаем, что нам нужно делать как команде. Просто нужно найти способ преодолевать трудности и доводить матчи до победы», — цитирует Уэстбрука ESPN.
Напомним, вчера «озёрники» вели с преимуществом в 10 очков перед заключительной четвертью матча с «Атлантой Хоукс», однако растеряли преимущество в решающем отрезке матча и в итоге уступили 121:129.
После 51 игры регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 24 победы и 27 поражений.
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