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Зак Лавин побил достижение Скотти Пиппена

Зак Лавин побил достижение Скотти Пиппена
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Атакующий защитник «Чикаго Буллс» Зак Лавин в матче с «Портленд Блэйзерс» (130:116) реализовал три трёхочковых броска, что позволило ему обойти легендарного Скотти Пиппена по количеству успешных бросков из-за дуги в составе чикагской команды. На счету 26-летнего баскетболиста 665 трёхочковых.

Лавин вышел на третье место в истории «Буллс» по этому показателю и теперь уступает только Бену Гордону (770) и Кирку Хайнрику (1 049).

После 49 игр регулярного чемпионата «Чикаго» идёт на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея 31 победу при 18 поражениях.

Ранее Лавин попытался представить, кто бы вышел победителем конкурса данков, в котором сразился бы он, Винс Картер, Майкл Джордан и Коби Брайант.

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