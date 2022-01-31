Назван игрок с опытом Матча звёзд НБА, которого почти наверняка обменяют перед дедлайном

«Торонто Рэпторс» планирует обменять словенского разыгрывающего Горана Драгича перед дедлайном 10 февраля. Об этом сообщает The Toronto Star.

Сообщается, что канадский клуб имеет сразу несколько вариантов для обмена Драгича. Клуб активно ведёт переговоры по всей лиге.

Летом 2021 года «Торонто» обменял разыгрывающего Кайла Лоури на Горана Драгича и Прешеса Ачиуву в «Майами Хит». За сезон-2021/2022 Драгич по контракту должен получить $ 19,4 млн. Он сыграл за «Рэпторс» почти во всех предсезонных матчах и в 4 встречах на старте регулярного чемпионата, однако после перестал попадать в состав. Всего в ныншенем сезоне он провёл пять матчей, набирая в среднем 8,0 очка и 1,8 передачи за игру.