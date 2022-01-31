Сергей Чикалкин: если бы сейчас в ЦСКА у руля был российский тренер, его бы точно убрали

Бывший баскетболист сборной России Сергей Чикалкин высказался по поводу ситуации с российскими тренерами.
«В Суперлиге уже мало российских тренеров. Я считаю эту ситуацию катастрофой. Почему так происходит? Во-первых, тенденция и мода, а во-вторых, тотальное недоверие к нашим специалистам. Почему иностранцам доверяют больше, я не знаю. Вот ЦСКА сейчас много проигрывает. Кто скажет, что Димитрис Итудис — плохой тренер? Да никто не скажет, потому что это не так. Это топовый тренер, который не один раз добивался результата. Но человек проигрывает, делает ошибки. Да, где-то травмы, где-то ковид и проблемы с составом. Причины всегда есть. Но если в этой ситуации сейчас у руля в ЦСКА находился бы российский тренер, его бы сто процентов убрали!», — приводит слова Чикалкина «Московский комсомолец».
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