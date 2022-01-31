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ЦСКА сделал новое улучшенное предложение Кевину Пангосу

ЦСКА сделал новое улучшенное предложение Кевину Пангосу
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Московский ЦСКА сделал новое, улучшенное предложение контракта разыгрывающему «Кливленд Кавальерс» Кевину Пангосу, сообщает инсайдер Донатас Урбонас.

По информации источника, канадец может принять новое предложение армейцев, которые находятся в поиске основного разыгрывающего. В «Кавальерс» у Пангоса мало игрового времени, а с приходом в команду Рэджона Рондо его может стать ещё меньше.

Как сообщает Урбонас, в случае провала переговоров с Пангосом ЦСКА может вернуться к кандидатуре аргентинца Луки Вильдосы.

28-летний Пангос в сезоне-2020/2021 набирал в среднем 13,5 очка и 6,6 передачи в 39 матчах Евролиги за «Зенит» и был включён в первую символическую пятёрку турнира. Интерес к Пангосу проявляли несколько клубов Евролиги, включая ЦСКА, но баскетболист хотел продолжить карьеру в НБА и был готов ждать предложение контракта до осени.

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