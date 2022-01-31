ЦСКА сделал новое улучшенное предложение Кевину Пангосу

Московский ЦСКА сделал новое, улучшенное предложение контракта разыгрывающему «Кливленд Кавальерс» Кевину Пангосу, сообщает инсайдер Донатас Урбонас.
По информации источника, канадец может принять новое предложение армейцев, которые находятся в поиске основного разыгрывающего. В «Кавальерс» у Пангоса мало игрового времени, а с приходом в команду Рэджона Рондо его может стать ещё меньше.
Как сообщает Урбонас, в случае провала переговоров с Пангосом ЦСКА может вернуться к кандидатуре аргентинца Луки Вильдосы.
28-летний Пангос в сезоне-2020/2021 набирал в среднем 13,5 очка и 6,6 передачи в 39 матчах Евролиги за «Зенит» и был включён в первую символическую пятёрку турнира. Интерес к Пангосу проявляли несколько клубов Евролиги, включая ЦСКА, но баскетболист хотел продолжить карьеру в НБА и был готов ждать предложение контракта до осени.
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