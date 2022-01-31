«Клипперс» выставили на обмен 3 ведущих игроков
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Клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс» готов выслушать предложения от других команд по Эрику Бледсо, Сержу Ибаке и Маркусу Моррису, сообщает инсайдер The Ringer Кевин О’Коннор. По информации источника, калифорнийский клуб сделал этих игроков доступными для обмена.
Несмотря на то что «Лос-Анджелес Клипперс» с самого начала сезона вынужден играть без Кавая Леонарда, а теперь из-за травмы потерял Пола Джорджа, команда по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф. Руководство клуба хочет усилить состав перед играми плей-офф.
«Лос-Анджелес Клипперс» занимает седьмую позицию в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 26 побед в 52 встречах регулярного чемпионата НБА сезона-2021/2022.
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