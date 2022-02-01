Дабл-дабл Джейсона Тейтума помог «Бостону» выиграть у «Майами»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Бостоне (США), в котором на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Победу в нём одержал «Бостон» со счётом 122:92.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Джейсон Тейтум – 20 очков и 12 подборов. У «Майами» выделился Макс Страс, на его счету 24 очка.



В параллельном матче в Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» «Атланта Хоукс» провела игру с «Торонто Рэпторс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 106:100.



Самым результативным игроком у «Торонто» стал Фред Ванвлит, набравший 16 очков и 11 передач. Лучше всех у «Атланты» выступил Кевин Хаертер, у него 26 очков.



Также «Нью-Йорк Никс» победил «Сакраменто Кингз» со счётом 116:96.