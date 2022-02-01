Дабл-дабл Джейсона Тейтума помог «Бостону» выиграть у «Майами»
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Бостоне (США), в котором на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Победу в нём одержал «Бостон» со счётом 122:92.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Джейсон Тейтум – 20 очков и 12 подборов. У «Майами» выделился Макс Страс, на его счету 24 очка.
В параллельном матче в Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» «Атланта Хоукс» провела игру с «Торонто Рэпторс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 106:100.
Самым результативным игроком у «Торонто» стал Фред Ванвлит, набравший 16 очков и 11 передач. Лучше всех у «Атланты» выступил Кевин Хаертер, у него 26 очков.
Также «Нью-Йорк Никс» победил «Сакраменто Кингз» со счётом 116:96.
НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2022, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
100 : 106
Торонто Рэпторс
Торонто
Атланта Хоукс: Хаертер - 26, Богданович - 18, Хантер - 17, Оконгву - 9, Галлинари - 7, Л. Уильямс - 7, Капела - 6, Коллинс - 6, Райт - 4, Джонсон, Дьенг, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс, Нокс, Янг
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 31, Сиакам - 25, Ванвлит - 16, Ануноби - 15, Ачиува - 7, Барнс - 7, Буше - 3, Шампани - 2, Берч, Бонга, Бэнтон, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Михайлюк, Флинн
НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2022, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
116 : 96
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Нью-Йорк Никс: Бёркс - 21, Фурнье - 18, Рэндл - 17, Гримс - 14, Топпин - 14, Барретт - 11, Робинсон - 9, Куикли - 6, Реддиш - 4, Ноэль - 2, Гибсон, Макбрайд, Роуз, Саманич, Симс, Уокер
Сакраменто Кингз: Халибёртон - 21, Митчелл - 18, Барнс - 11, Хилд - 11, Холмс - 8, Джонс - 7, Харклесс - 6, Мету - 5, Рэмси - 4, Кинг - 3, Кета - 2, Багли III, Вудард, Дэвис, Лень, Томпсон, Фокс
НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2022, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
122 : 92
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Браун - 29, Тейтум - 20, Смарт - 16, Хорфорд - 14, Ричардсон - 11, Уильямс - 10, Уильямс - 6, Несмит - 4, Шрёдер - 4, Фернанду - 3, Хозер - 3, Кантер - 2, Бол, Дозьер, Лэнгфорд, Притчард, Томас
Майами Хит: Страс - 27, Мартин - 14, Хироу - 13, Адебайо - 12, Винсент - 10, Робинсон - 6, Гай - 4, Дедмон - 2, Сильва - 2, Хаслем - 2, Батлер, Лоури, Моррис, Окпала, Оладипо, Такер, Юртсевен
Комментарии
- 1 февраля 2022
-
05:53
-
05:38
-
00:27
- 31 января 2022
-
23:58
-
22:32
-
21:41
-
20:43
-
20:01
-
18:27
-
17:44
-
16:27
-
15:34
-
14:35
-
13:24
-
12:21
-
11:20
-
10:47
-
09:10
-
06:30
-
05:25
-
04:49
-
00:23
- 30 января 2022
-
23:28
-
22:31
-
21:23
-
20:31
-
19:49
-
18:32
-
17:55
-
16:17
-
14:49
-
14:25
-
14:00
-
13:02
-
12:22
Партнерский контент