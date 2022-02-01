«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон», у Карри 40 очков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Хьюстоне (США), в котором на стадионе «Тойота-центр» «Хьюстон Рокетс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в нём одержал «Голден Стэйт» со счётом 122:108.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Стефен Карри – 40 очков. У «Хьюстона» выделился Кристиан Вуд, на его счету 24 очка и 13 подборов.
В параллельном матче в Оклахоме (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» «Оклахома-Сити Тандер» провела игру с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 98:81.
Самым результативным игроком у «Оклахомы» стал Джош Гидди, набравший 14 очков и 12 подборов. Лучше всех у «Портленда» выступил Си Джей Макколлум, у него 21 очко.
НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2022, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
98 : 81
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 18, Базли - 15, Гидди - 14, Манн - 13, Джером - 9, Уильямс - 8, Уиггинс - 7, Фэйворс - 6, Мускала - 5, Дьяките - 3, Гилджес-Александер, Крейчи, Маледон, Покушевски, Роби, Робинсон-Эрл, Уотсон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 21, Пауэлл - 17, Нуркич - 14, Саймонс - 8, Смит - 6, Уотфорд - 5, Маклемор - 4, Браун - 2, Ковингтон - 2, Снелл - 2, Блевинс, Зеллер, Лиллард, Литтл, Нэнс, Эллеби
НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2022, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
108 : 122
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Вуд - 24, Портер - 17, Кристофер - 13, Гордон - 12, Мэтьюз - 11, Грин - 10, Тэйт - 10, Мартин - 9, Шенгюн - 2, Queen, Брукс, Гаруба, Нваба, Никс, Огастин, Тайс, Уолл
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 40, Уиггинс - 23, Томпсон - 14, Муди - 11, Тоскано-Андерсон - 10, Пэйтон II - 8, Луни - 7, Пул - 6, Куминга - 3, Бьелица, Грин, Игуодала, Кьоцца, Ли, Портер, Уайзмен, Уэзерспун
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