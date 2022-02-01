«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон», у Карри 40 очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Хьюстоне (США), в котором на стадионе «Тойота-центр» «Хьюстон Рокетс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в нём одержал «Голден Стэйт» со счётом 122:108.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Стефен Карри – 40 очков. У «Хьюстона» выделился Кристиан Вуд, на его счету 24 очка и 13 подборов.



В параллельном матче в Оклахоме (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» «Оклахома-Сити Тандер» провела игру с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 98:81.



Самым результативным игроком у «Оклахомы» стал Джош Гидди, набравший 14 очков и 12 подборов. Лучше всех у «Портленда» выступил Си Джей Макколлум, у него 21 очко.