Определён MVP Единой лиги ВТБ в январе

Защитник «Пармы» Джеремайя Хилл стал MVP Единой лиги ВТБ в январе.

В январе «Парма» сыграла всего в одном матче. В нём она дома победила «Зенит» — 77:67. Джеремайя Хилл стал самым результативным в пермской команде, набрав 19 очков при 75% попаданий с игры (6/8). Также защитник совершил 5 передач, 1 подбор и 1 перехват при 20 баллах за эффективность действий.

Напомним, в январе несколько матчей чемпионата были перенесены из-за коронавируса.

«Я благодарен лиге за эту награду. Но это было бы невозможно без моей команды. Мы собрались и вместе добились важной командной победы», — приводит слова Хилла официальный сайт Единой лиги ВТБ.