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«Лейкерс» ежедневно оценивают состояние Леброна Джеймса

«Лейкерс» ежедневно оценивают состояние Леброна Джеймса
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Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель дал комментарий о лидере команды Леброне Джеймсе, который продолжает восстанавливаться после травмы левого колена.

«Я думаю о ситуации с Леброном каждый день. Мы не забываем о нагрузке, которую Джеймс получает, и постоянно находимся в контакте с ним и медицинским персоналом. Сейчас мы полностью полагаемся на врачей и тренера по физподготовке. Пока воспаление присутствует, Леброна на площадке не будет. Мы вернём его, как только сможем», — приводит слова Вогеля ESPN US.

Следующий матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» проведёт с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча запланирована на 3 февраля и начнётся в 06:30 мск.

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