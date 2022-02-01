«Лейкерс» ежедневно оценивают состояние Леброна Джеймса

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель дал комментарий о лидере команды Леброне Джеймсе, который продолжает восстанавливаться после травмы левого колена.



«Я думаю о ситуации с Леброном каждый день. Мы не забываем о нагрузке, которую Джеймс получает, и постоянно находимся в контакте с ним и медицинским персоналом. Сейчас мы полностью полагаемся на врачей и тренера по физподготовке. Пока воспаление присутствует, Леброна на площадке не будет. Мы вернём его, как только сможем», — приводит слова Вогеля ESPN US.



Следующий матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» проведёт с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча запланирована на 3 февраля и начнётся в 06:30 мск.