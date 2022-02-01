Названа зарплата Бекки Хэммон в женской НБА. Это абсолютный рекорд в истории

Оклад Бекки Хэммон в качестве главного тренера и генерального менеджера клуба женской НБА «Лас-Вегас» превысит $ 1 млн в год. Об этом сообщается на официальной странице Bleacher Report в «Твиттере». Это абсолютный рекорд в истории. Только несколько тренеров в истории лиги получила шестизначную зарплату, у Хэммон будет семизначный оклад.



Ранее сообщалось, что Хэммон подпишет контракт с «Лас-Вегасом» сроком на пять лет.



В последние годы Бекки работала помощником главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича. В прошлом сезоне в домашнем матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:121) Хэммон стала первой женщиной, руководившей командой НБА. Она выполняла обязанности главного тренера «Сан-Антонио» после того, как Попович был удалён со скамейки запасных за агрессивное поведение.



Хэммон является бронзовым призёром Олимпийских игр 2008 года в составе сборной России.