Новый клуб официально представил Яниса Тимму

Фарм-команда клуба НБА «Орландо Мэджик» «Лэйклэнд Мэджик» представила экс-игрока «Химок» и УНИКСа Яниса Тимму, разместив соответствующий пост в клубном «твиттере».



«Добро пожаловать в Лэйклэнд», — говорится в сообщении клуба.

Фотографию можно посмотреть на странице «Лэйклэнд Мэджик» в «Твиттере».

«Лэйклэнд Мэджик выступает в Лиге развития НБА.



Напомним, последние два года латыш провёл в подмосковных «Химках», набирая в прошлом сезоне Евролиги 7,1 очка и 2,8 подбора за 24,9 минуты на паркете и 6,8 очка, 2,4 подбора за 24,6 минуты в Единой лиге ВТБ.



После «Химок» Янис пробовал свои силы в Летней лиге НБА, где играл за «Орландо Мэджик». Его средняя статистика — 7 очков и 3,4 подбора. Затем он перешёл в УНИКС, но вскоре покинул казанский клуб.