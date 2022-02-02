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Леброн Джеймс отреагировал на завершение карьеры Тома Брэди

Леброн Джеймс отреагировал на завершение карьеры Тома Брэди
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Лидер клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о решении семикратного победителя Супербоула, квотербека Тома Брэди завершить карьеру в НФЛ (американский футбол).

«Какая чертовская карьера у тебя, мой друг! Поздравляю! Спасибо за подаренные воспоминания и пример для вдохновения», — написал Джеймс в «сториз» своего «инстаграма», добавив смайл в виде козла — акронима на английском языке для «величайшего из величайших».

Брэди считается одним из величайших игроков в американский футбол. Том пять раз признавался самым ценным игроком финального матча NFL и трижды — регулярного сезона. Он провёл 22 сезона в лиге. Ему принадлежат несколько рекордов в американском футболе. Последние два года он выступал за команду «Тампа-Бэй».

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