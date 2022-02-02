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Шакил О'Нил назвал молодого игрока, который станет суперзвездой НБА

Шакил О'Нил назвал молодого игрока, который станет суперзвездой НБА
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Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил высоко оценил потенциал 19-летнего атакующего защитника Джейлена Грина из «Хьюстон Рокетс».

«Может, это и будет звучать странно, но вот что я скажу. Как только он научится играть в баскетбол, то станет настоящей звездой. Конечно, он многое умеет на площадке, он талантлив. Но чтобы выйти на новый уровень, он должен каждый раз что-то вносить в свою игру, чтобы прогрессировать. Ведь дело не только в данках и яркой игре. Как только он это сделает, то определённо станет суперзвездой», — сказал О'Нил в эфире NBA on TNT.

Ранее стали известны четыре участника конкурса данков, который состоится в рамках Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. Грин стал одним из них.

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