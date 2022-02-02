Шакил О'Нил назвал контендер НБА, который не выйдет в финал в этом году

Известный в прошлом баскетболист Шакил О'Нил выразил мнение, что «Майами Хит» в нынешнем сезоне НБА не сможет пробиться в финал.



«Им будет крайне непросто выйти в финал. Полагаю, «Хит» окажутся в плей-офф и даже осуществят небольшой забег, однако это не их год», — приводит слова Шакила Heavy.



В настоящее время «Майами Хит» занимает третью позицию в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 32 победы и 20 поражений в 52 встречах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.



В следующем туре клуб из Флориды на выезде сыграет с «Сан-Антонио Спёрс». Встреча состоится 4 февраля и начнётся в 04:30 по московскому времени.



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