«Локомотив-Кубань» в драматичной концовке уступил французскому «Метрополитану 92»

«Локомотив-Кубань» потерпел выездное поражение в матче Еврокубка с французским «Метрополитаном 92» со счётом. Самым результативным игроком встречи стал американский защитник Дариус Томпсон, набравший 23 очка.

За весь матч ни один из коллективов не сумел оторваться более чем на семь очков и к решающей четверти соперники подошли со счётом 74:72 в пользу краснодарской команды. Исход игры определили последние две минуты, в течение которых хозяева сумели сделать рывок в 7 очков, что позволило им одержать итоговую победу.

После 12 игр российский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице группы А, имея в своём активе 8 побед и 4 поражения. «Метрополитан 92» идёт на четвёртом месте — 7 побед, 5 поражений.