Велимир Перасович прокомментировал поражение УНИКСа с разницей -28 очков в Евролиге

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» (53:81).

«Поздравляю „Альбу“. Сегодня они сыграли жёстко. И у нас были хорошие моменты в защите, однако в нападении всё получилось отвратительно. Было и несколько перехватов, но мы не смогли забить даже лёгкие мячи. Сегодня был ужасный день. Надеюсь, что следующий матч мы сыграем лучше», — приводи слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.



«Сегодня — явно не наш день. В некоторых моментах мы выглядели хорошо, но этого было недостаточно. Мы не попадали много бросков, соперник этим пользовался и убегал в быстрое нападение, забивая легкие очки. Сейчас нам необходимо оправиться от этого поражения и двигаться дальше», — добавил форвард казанского клуба Дмитрий Узинский.