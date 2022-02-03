Трипл-дабл Динвидди помог «Вашингтону» выиграть у «Филадельфии»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Филадельфии (США), в котором на стадионе «Веллс Фарго-центр» «Филадельфия Сиксерс» принимала «Вашингтон Уизардс». Победу в нём одержал «Вашингтон» со счётом 106:103.
Значительный вклад в успех гостей внёс Спенсер Динвидди – 14 очков, 12 подборов и 10 передач. У «Филадельфии» выделился Джоэл Эмбиид, на его счету 27 очков и 14 подборов.
В параллельном матче в Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» «Индиана Пэйсерс» провела игру с «Орландо Мэджик». Победу в этом матче одержали гости со счётом 119:118.
Самым результативным игроком у «Орландо» стал Уэнделл Картер, набравший 19 очков и 18 подборов. Лучше всех у «Индианы» выступил Тэрри Тэйлор, у него 24 очка и 16 подборов.
Также «Бостон Селтикс» обыграл «Шарлотт Хорнетс» (113:107) и «Нью-Йорк Никс» уступил «Мемфис Гриззлиз» (108:120). У Джарена Джексона дабл-дабл (26 очков и 10 подборов).
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