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Трипл-дабл Динвидди помог «Вашингтону» выиграть у «Филадельфии»

Трипл-дабл Динвидди помог «Вашингтону» выиграть у «Филадельфии»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Филадельфии (США), в котором на стадионе «Веллс Фарго-центр» «Филадельфия Сиксерс» принимала «Вашингтон Уизардс». Победу в нём одержал «Вашингтон» со счётом 106:103.

Значительный вклад в успех гостей внёс Спенсер Динвидди – 14 очков, 12 подборов и 10 передач. У «Филадельфии» выделился Джоэл Эмбиид, на его счету 27 очков и 14 подборов.

В параллельном матче в Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» «Индиана Пэйсерс» провела игру с «Орландо Мэджик». Победу в этом матче одержали гости со счётом 119:118.

Самым результативным игроком у «Орландо» стал Уэнделл Картер, набравший 19 очков и 18 подборов. Лучше всех у «Индианы» выступил Тэрри Тэйлор, у него 24 очка и 16 подборов.

Также «Бостон Селтикс» обыграл «Шарлотт Хорнетс» (113:107) и «Нью-Йорк Никс» уступил «Мемфис Гриззлиз» (108:120). У Джарена Джексона дабл-дабл (26 очков и 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2022, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
103 : 106
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Макси - 22, Харрис - 18, Ньянг - 12, Джо - 11, Грин - 6, Драммонд - 4, Тибулл - 3, Powell, Браун, Бэсси, Карри, Коркмаз, Милтон, Рид, Симмонс, Спрингер
Вашингтон Уизардс: Кузма - 24, Динвидди - 14, Харрелл - 14, Кисперт - 11, Хатимура - 11, Гэффорд - 9, Нето - 9, Авдия - 8, Колдуэлл-Поуп - 4, Холидей - 2, Бил, Брайант, Гилл, Дав. Бертанс, Тодд, Уинстон, Ээи
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2022, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
118 : 119
Орландо Мэджик
Орландо
Индиана Пэйсерс: ЛеВерт - 26, Taylor - 24, Крэйг - 22, Stephenson - 14, Холидэй - 13, Дуарте - 11, Вашингтон - 5, Лэмб - 3, Sykes, Битадзе, Бриссетт, Брогдон, Джексон, Макконнелл, Сабонис, Тёрнер, Уоррен
Орландо Мэджик: Харрис - 22, Картер - 19, Вагнер - 17, Энтони - 15, Саггс - 12, Вагнер - 8, Океке - 8, Бамба - 7, Лопес - 6, Росс - 5, Айзек, Браздейкис, Картер-Уильямс, Мур, Скофилд, Фульц, Хэмптон
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2022, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
108 : 120
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Нью-Йорк Никс: Фурнье - 30, Барретт - 23, Рэндл - 18, Робинсон - 14, Куикли - 11, Бёркс - 4, Гримс - 4, Гибсон - 2, Топпин - 2, Макбрайд, Ноэль, Реддиш, Роуз, Саманич, Симс, Уокер
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 26, Морант - 23, Уильямс - 21, Мелтон - 14, Бейн - 13, Кларк - 10, Андерсон - 4, Джонс - 4, Кончар - 3, Адамс - 2, Альдама, Брукс, Калвер, Пон, Терри, Тийе, Тиллман
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2022, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
113 : 107
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бостон Селтикс: Ричардсон - 23, Смарт - 22, Тейтум - 19, Браун - 15, Уильямс - 12, Уильямс - 10, Хорфорд - 6, Шрёдер - 6, Бол, Дозьер, Кантер, Лэнгфорд, Несмит, Притчард, Томас, Фернанду, Хозер
Шарлотт Хорнетс: Болл - 38, Розир - 23, Вашингтон - 16, Убре - 15, Бриджес - 6, Пламли - 5, Мартин - 4, Букнайт, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Макдэниелс, Ричардс, Смит, Тор, Хэйворд
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