«Бруклин» проиграл шестой раз кряду, 40 очков Дончича не спасли «Даллас» от поражения

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» уступил в овертайме «Оклахоме-Сити Тандер» дома на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США) со счётом 114:120.

Самым результативным в составе победителей стал Лугенц Дорт с 30 очками. Защитник «Оклахомы» Джош Гидди оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 передач. В «Далласе» блистал словенский защитник Лука Дончич. У него дабл-дабл из 40 очков и 10 передач.

В параллельном матче «Хьюстон Рокетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла на стадионе «Тойота-центр» (Хьюстон, США). Игра закончилась победой хозяев со счётом 115:104.



Два баскетболиста из «Хьюстона» набрали по 21 очку — Кристиан Вуд и Джелен Грин. В команде «Кливленда» два игрока оформили дабл-даблы — Эван Мобли (29 очков, 12 подборов) и Кевин Лав (21 очко, 13 подборов).

В другом матче «Сакраменто Кингз» на домашнем стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто выиграл у «Бруклин Нетс» со счётом 112:101. В команде «Сакраменто Кингз» самым результативным стал Харрисон Барнс (19 очков). Его одноклубники оформили дабл-даблы — Тайрис Халибёртон (12 очков и 10 передач), Чимези Мету 11 очков и 12 подборов).

В команде «Бруклина» самым результативным стал Николас Клэкстон – у него 23 очка. «Нетс» потерпели шестое поражение кряду.