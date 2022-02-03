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«Бруклин» проиграл шестой раз кряду, 40 очков Дончича не спасли «Даллас» от поражения

«Бруклин» проиграл шестой раз кряду, 40 очков Дончича не спасли «Даллас» от поражения
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» уступил в овертайме «Оклахоме-Сити Тандер» дома на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США) со счётом 114:120.

Самым результативным в составе победителей стал Лугенц Дорт с 30 очками. Защитник «Оклахомы» Джош Гидди оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 передач. В «Далласе» блистал словенский защитник Лука Дончич. У него дабл-дабл из 40 очков и 10 передач.

В параллельном матче «Хьюстон Рокетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла на стадионе «Тойота-центр» (Хьюстон, США). Игра закончилась победой хозяев со счётом 115:104.

Два баскетболиста из «Хьюстона» набрали по 21 очку — Кристиан Вуд и Джелен Грин. В команде «Кливленда» два игрока оформили дабл-даблы — Эван Мобли (29 очков, 12 подборов) и Кевин Лав (21 очко, 13 подборов).

В другом матче «Сакраменто Кингз» на домашнем стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто выиграл у «Бруклин Нетс» со счётом 112:101. В команде «Сакраменто Кингз» самым результативным стал Харрисон Барнс (19 очков). Его одноклубники оформили дабл-даблы — Тайрис Халибёртон (12 очков и 10 передач), Чимези Мету 11 очков и 12 подборов).

В команде «Бруклина» самым результативным стал Николас Клэкстон – у него 23 очка. «Нетс» потерпели шестое поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2022, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
114 : 120
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Дончич - 40, Баллок - 23, Брансон - 20, Клебер - 10, Крисс - 6, Грин - 5, Пауэлл - 4, Нтиликина - 3, Финни-Смит - 3, Браун, Браун, Бёрк, Марьянович, Пинсон, Порзингис, Хардуэй-младший
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 30, Манн - 29, Гидди - 14, Базли - 13, Джером - 11, Уиггинс - 8, Уильямс - 8, Мускала - 5, Дьяките - 2, Гилджес-Александер, Крейчи, Маледон, Покушевски, Роби, Робинсон-Эрл, Уотсон, Фэйворс
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2022, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
115 : 104
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Хьюстон Рокетс: Вуд - 21, Грин - 21, Мэтьюз - 16, Портер - 16, Гордон - 11, Мартин - 10, Шенгюн - 9, Тэйт - 6, Кристофер - 5, Queen, Брукс, Гаруба, Нваба, Никс, Огастин, Тайс, Уолл
Кливленд Кавальерс: Мобли - 29, Лав - 21, Осман - 13, Аллен - 11, Окоро - 11, Гудвин - 7, Стивенс - 7, Уэйд - 3, Рондо - 2, Гарлэнд, Дэвис, Маркканен, Нембхард, Пэнгос, Рубио, Секстон, Уиндлер
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2022, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
112 : 101
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сакраменто Кингз: Барнс - 19, Митчелл - 18, Хилд - 18, Джонс - 12, Халибёртон - 12, Мету - 11, Харклесс - 10, Холмс - 9, Кинг - 3, Багли III, Вудард, Дэвис, Кета, Лень, Рэмси, Томпсон, Фокс
Бруклин Нетс: Клэкстон - 23, Джонсон - 18, Ирвинг - 14, Миллз - 14, Гриффин - 9, Томас - 8, Эдвардс - 7, Харден - 4, Бембри - 2, Браун - 2, Дюк, Дюрант, Картер, Миллсэп, Олдридж, Харрис, Шарп
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