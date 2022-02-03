«Лейкерс» без Леброна прервали серию из трёх поражений, обыграв «Портленд»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в нём одержали «Лейкерс» со счётом 99:94.
Значительный вклад в успех гостей внёс Энтони Дэвис – 30 очков и 15 подборов. У «Портленда» выделился представитель Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич, на его счету 16 очков и 13 подборов.
В параллельном матче в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» «Юта Джаз» провела игру с «Денвер Наггетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 108:104.
Самым результативным игроком у «Юты» стал Трент Форрест, набравший 18 очков. Лучше всех у «Денвера» выступил Брин Форбс, у него 26 очков.
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2022, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
99 : 94
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Энтони - 24, Брэдли - 11, Ховард - 10, Уэстбрук - 9, Монк - 7, Хортон-Такер - 5, Джонсон - 3, Ариза, Бэйзмор, Джеймс, Джонс, Джордан, Думбуйа, Нанн, Ривз, Эллингтон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Пауэлл - 30, Саймонс - 19, Нуркич - 16, Макколлум - 15, Уотфорд - 6, Смит - 4, Маклемор - 2, Эллеби - 2, Блевинс, Браун, Зеллер, Ковингтон, Лиллард, Литтл, Нэнс, Снелл
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2022, четверг. 06:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
108 : 104
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз: Форрест - 18, Конли - 17, Богданович - 15, Гэй - 15, О'Нил - 15, Батлер - 10, Азубуике - 8, Пэскелл - 5, Хьюз - 5, Гобер, Инглс, Кларксон, Митчелл, Уайтсайд, Хаус
Денвер Наггетс: Форбс - 26, Моррис - 15, Бартон - 14, Рид - 13, Хиланд - 10, Грин - 8, Грин - 8, Ннаджи - 8, Риверс - 2, Гордон, Йокич, Казинс, Кампаццо, Маррей, Портер, Ховард, Чанчар
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