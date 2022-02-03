«Лейкерс» без Леброна прервали серию из трёх поражений, обыграв «Портленд»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в нём одержали «Лейкерс» со счётом 99:94.



Значительный вклад в успех гостей внёс Энтони Дэвис – 30 очков и 15 подборов. У «Портленда» выделился представитель Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич, на его счету 16 очков и 13 подборов.



В параллельном матче в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» «Юта Джаз» провела игру с «Денвер Наггетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 108:104.



Самым результативным игроком у «Юты» стал Трент Форрест, набравший 18 очков. Лучше всех у «Денвера» выступил Брин Форбс, у него 26 очков.