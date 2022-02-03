Андрей Воронцевич — участник конкурса трёхочковых на Матче звёзд Единой лиги ВТБ
Поделиться
Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич примет участие в конкурсе трёхочковых на Матче звёзд Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт турнира.
Воронцевич забивает 41,7% дальних бросков в этом сезоне и идёт пятым в истории лиги по количеству реализованных трёхочковых (307). Два конкурента Воронцевича известны — это его одноклубник Марио Хезонья и снайпер «Зенита» Билли Бэрон. Четвёртого участника конкурса трёхочковых лига объявит позднее.
Матч звёзд Единой лиги состоится 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене». Напомним, ранее стало известно, что форвард «Зенита» Алекс Пойтресс примет участие в слэм-данк контесте. Конкуренцию ему составит форвард УНИКСа Марио Хезонья и ещё два игрока, которых назовут позже.
Комментарии
- 3 февраля 2022
-
13:06
-
12:24
-
11:23
-
10:25
-
09:15
-
09:02
-
08:32
-
06:14
-
01:06
-
00:57
-
00:50
-
00:30
- 2 февраля 2022
-
23:53
-
23:43
-
23:07
-
22:12
-
20:47
-
19:15
-
18:22
-
17:21
-
16:33
-
15:10
-
14:32
-
14:11
-
13:11
-
12:07
-
11:00
-
10:23
-
09:34
-
09:00
-
08:40
-
07:12
-
01:27
-
00:50
-
00:29
Партнерский контент