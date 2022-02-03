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Андрей Воронцевич — участник конкурса трёхочковых на Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Андрей Воронцевич — участник конкурса трёхочковых на Матче звёзд Единой лиги ВТБ
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Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич примет участие в конкурсе трёхочковых на Матче звёзд Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт турнира.

Воронцевич забивает 41,7% дальних бросков в этом сезоне и идёт пятым в истории лиги по количеству реализованных трёхочковых (307). Два конкурента Воронцевича известны — это его одноклубник Марио Хезонья и снайпер «Зенита» Билли Бэрон. Четвёртого участника конкурса трёхочковых лига объявит позднее.

Матч звёзд Единой лиги состоится 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене». Напомним, ранее стало известно, что форвард «Зенита» Алекс Пойтресс примет участие в слэм-данк контесте. Конкуренцию ему составит форвард УНИКСа Марио Хезонья и ещё два игрока, которых назовут позже.

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