Андрей Воронцевич — участник конкурса трёхочковых на Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич примет участие в конкурсе трёхочковых на Матче звёзд Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт турнира.

Воронцевич забивает 41,7% дальних бросков в этом сезоне и идёт пятым в истории лиги по количеству реализованных трёхочковых (307). Два конкурента Воронцевича известны — это его одноклубник Марио Хезонья и снайпер «Зенита» Билли Бэрон. Четвёртого участника конкурса трёхочковых лига объявит позднее.



Матч звёзд Единой лиги состоится 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене». Напомним, ранее стало известно, что форвард «Зенита» Алекс Пойтресс примет участие в слэм-данк контесте. Конкуренцию ему составит форвард УНИКСа Марио Хезонья и ещё два игрока, которых назовут позже.