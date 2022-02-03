«Лейкерс» хотят заполучить 4-кратного участника Матча звёзд НБА на рынке выкупа

Инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер сообщил о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» хочет подписать контракт с 36-летним тяжёлым форвардом Полом Миллсэпом.

Напомним, 4-кратный участник Матча звёзд НБА недавно был отчислен из ростера команды «Бруклин Нетс».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Миллсэп принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирал 3,4 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал одну результативную передачу. В прошлом он выступал в составе «Денвер Наггетс». Миллсэп набирал 9,0 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 1,8 передачи за 20,8 минуты на площадке при точности 47,6% с игры и 34,3% из-за дуги.

Ранее Стив Нэш прокомментировал решение убрать из команды Миллсэпа.