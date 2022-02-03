Определён MVP 24-го тура Евролиги

Защитник израильского «Маккаби» Джеймс Наннэлли стал MVP 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
В матче с «Жальгирисом» (94:78) Наннэлли записал себе в актив 32 очка (6/7 двухочковых, 6/7 трёхочковых, 2/2 штрафных) и 2 подбора при рейтинге эффективности 38 баллов. Наннэлли в первый раз в карьере стал MVP Евролиги.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
В пятёрку лучших игроков тура также вошли разыгрывающий турецкого «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин (36 баллов), защитник московского ЦСКА Дэниэл Хэкетт (32 балла), разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс (29 баллов) и защитник санкт-петербургского «Зенита» Джордан Лойд (29 баллов).
«Маккаби» после 24 туров занимает 12-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги.
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