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«Лейкерс» сообщили новую информацию по Леброну Джеймсу

«Лейкерс» сообщили новую информацию по Леброну Джеймсу
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Команда НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» довольна тем, как проходит восстановление форварда Леброна Джеймса, сообщает инсайдер Дэйв Макменамин в своём «твиттере» со ссылкой на слова главного тренера команды Фрэнка Вогеля. По словам Вогеля, Джеймс «движется в правильном направлении». Дата возвращения баскетболиста в строй пока неизвестна.

Леброн пропустил уже четыре матча регулярного чемпионата НБА. Перед встречей с «Филадельфией Сиксерс» Леброн почувствовал боль в левом колене. За 90 минут до начала встречи было решено, что Джеймс матч пропустит. Причиной болей стало воспаление в коленном суставе игрока.

Накануне «Лейкерс» без Леброна смогли прервать серию поражений, обыграв «Портленд» со счётом 99:94.

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