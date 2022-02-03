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Новицки: если бы завершил карьеру на пару лет раньше, то сегодня мог бы лучше двигаться

Новицки: если бы завершил карьеру на пару лет раньше, то сегодня мог бы лучше двигаться
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Легендарный баскетболист Дирк Новицки считает, что ему стоило завершить карьеру на пару лет раньше.

«Я всё продолжаю думать о том, стоили ли того два последних сезона в НБА. Конечно, случались и яркие моменты, но мы выступали не самым лучшим образом, а я тогда уже с трудом двигался по площадке. Если бы я завершил карьеру на пару лет раньше, то сегодня мог бы лучше двигаться, иногда играть в футбол с детишками. Сейчас же у меня нет такой возможности», — приводит слова Новицки Clutch Points.

Новицки — MVP сезона НБА-2006/2007. В 2011 году он привёл «Даллас» к первому и пока единственному в истории организации чемпионскому титулу, став самым ценным игроком финальной серии. В составе сборной Германии становился лучшим снайпером чемпионатов мира и Европы.

У Новицки был поставленный бросок с хорошей реализацией с ближней и дальней дистанций. Он лучший снайпер в истории НБА среди европейцев и рекордсмен НБА по количеству сезонов в одной команде – 21 сезон в составе «Маверикс». Дирк завершил карьеру в 2019 году.

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