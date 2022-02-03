Новицки: если бы завершил карьеру на пару лет раньше, то сегодня мог бы лучше двигаться

Легендарный баскетболист Дирк Новицки считает, что ему стоило завершить карьеру на пару лет раньше.
«Я всё продолжаю думать о том, стоили ли того два последних сезона в НБА. Конечно, случались и яркие моменты, но мы выступали не самым лучшим образом, а я тогда уже с трудом двигался по площадке. Если бы я завершил карьеру на пару лет раньше, то сегодня мог бы лучше двигаться, иногда играть в футбол с детишками. Сейчас же у меня нет такой возможности», — приводит слова Новицки Clutch Points.
Новицки — MVP сезона НБА-2006/2007. В 2011 году он привёл «Даллас» к первому и пока единственному в истории организации чемпионскому титулу, став самым ценным игроком финальной серии. В составе сборной Германии становился лучшим снайпером чемпионатов мира и Европы.
У Новицки был поставленный бросок с хорошей реализацией с ближней и дальней дистанций. Он лучший снайпер в истории НБА среди европейцев и рекордсмен НБА по количеству сезонов в одной команде – 21 сезон в составе «Маверикс». Дирк завершил карьеру в 2019 году.
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