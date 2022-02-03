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Дочь Денниса Родмана стала самой высокооплачиваемой футболисткой США, обойдя Меган Рапино

Дочь Денниса Родмана стала самой высокооплачиваемой футболисткой США, обойдя Меган Рапино
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Тринити Родман, дочь легенды НБА Денниса Родмана, подписала четырёхлетний контракт с футбольным клубом «Вашингтон Спирит» на сумму $ 1,1 млн, сообщает Basket USA. Таким образом, спортсменка будет зарабатывать в год $ 281 тыс., это больше, чем у суперзвёзд женской футбольной лиги Меган Рапино и Алекс Морган.

Напомним, Тринити Родман была выбрана под вторым номером на драфте женской национальной футбольной лиги в 2021 году командой «Вашингтон Спирит». Родман стала самой молодой футболисткой в истории, выбранной на драфте лиги NWSL. Родман — вторая футболистка в истории, которая была выбрана на драфте до наступления 20-летнего возраста — в прошлом году первым номером драфта стала София Смит, которой на момент церемонии исполнилось 19 лет.

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