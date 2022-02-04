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«Монако» выиграл за счёт камбэка с -20, «Барселона», «Фенербахче», «Бавария» добыли победы

«Монако» выиграл за счёт камбэка с -20, «Барселона», «Фенербахче», «Бавария» добыли победы
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Сербская «Црвена Звезда» на домашнем паркете уступила «Монако» в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Белграде (Сербия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 91:80. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Донатас Мотеюнас, набравший 20 очков. В составе хозяев площадки 19 очков на свой счёт записал Остин Холлинс.

В другом матче игрового дня турецкий «Фенербахче» на выезде переиграл итальянскую «Олимпию Милан». Встреча проходила в Милане и завершилась со счётом 71:60 в пользу гостей. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марко Гудурич, набравший 17 очков. В составе гостей паркета 12 очков на счету Бена Бентила.

В ещё одном матче игрового дня мюнхенская «Бавария» дома переиграла «Маккаби». Встреча проходила в Мюнхене и завершилась со счётом 70:52. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кори Уолден, набравший 13 очков. В составе гостей 20 очков набрал Скотти Уилбекин.

В заключительном матче игрового дня «Барселона» на домашней площадке переиграла греческий «Панатинаикос». Встреча проходила в Барселоне и завершилась со счётом 86:60. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Найджел Хэйс, набравший 14 очков. В составе гостей паркета 18 очков на счету Георгиоса Папаянниса.

Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
03 февраля 2022, четверг. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
80 : 91
Монако
Монако, Монако
Црвена Звезда: Холлинс - 19, Иванович - 15, Добрич - 13, Калинич - 7, Кузмич - 7, Лазич - 7, Уайт - 6, Уолтерс - 4, Цирбес - 2, Давидовац, Маркович, Митрович
Монако: Мотеюнас - 20, Бэйкон - 17, Джеймс - 10, Диалло - 9, Анджушич - 8, Томас - 8, Уаттара - 8, Ли - 7, Холл - 4, Бутсиэль, Мотум, Файе
Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
03 февраля 2022, четверг. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
60 : 71
Фенербахче
Стамбул, Турция
Олимпия Милан: Бентил - 12, Дилэйни - 11, Мелли - 9, Холл - 9, Хайнс - 6, Риччи - 5, Дэниелс - 3, Родригес - 3, Датоме - 2, Билига, Грант, Тарчевски
Фенербахче: Гудурич - 17, Букер - 14, Акпинар - 8, Полонара - 8, Пьерр - 6, Флойд - 6, Хенри - 6, Хазер - 5, Дювериоглу - 1, Биберович, Бирсен, Махмутоглу
Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
03 февраля 2022, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
70 : 52
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Бавария: Уолден - 13, Лучич - 9, Радошевич - 8, Уэйлер-Бэбб - 8, Рабит - 7, Хантер - 7, Обст - 6, Ярамаз - 5, Томас - 4, Джордж - 3, Шиллинг, Шишко
Маккаби Тель-Авив: Уилбекин - 20, Жижич - 7, Рейнольдс - 7, Зив - 4, Нанналли - 4, Томас - 4, Деррик Уильямс - 3, ДиБартоломео - 3, Блайзер, Калояро, Соркин, Эванс
Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
03 февраля 2022, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
86 : 60
Панатинаикос
Афины, Греция
Барселона: Хэйс - 14, Экзам - 12, Йокубайтис - 9, Миротич - 9, Шанлы - 8, Калатес - 7, Курич - 5, Лапровиттола - 5, Шмитс - 5, Дэвис - 4, Мартинес - 4, Ннаджи - 4
Панатинаикос: Бохоридис, Йович, Каввадас, Каселакис, Макон, Манцукас, Папаяннис, Сент-Рос, Уайт, Эванс
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