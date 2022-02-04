«Монако» выиграл за счёт камбэка с -20, «Барселона», «Фенербахче», «Бавария» добыли победы

Сербская «Црвена Звезда» на домашнем паркете уступила «Монако» в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Белграде (Сербия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 91:80. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Донатас Мотеюнас, набравший 20 очков. В составе хозяев площадки 19 очков на свой счёт записал Остин Холлинс.



В другом матче игрового дня турецкий «Фенербахче» на выезде переиграл итальянскую «Олимпию Милан». Встреча проходила в Милане и завершилась со счётом 71:60 в пользу гостей. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марко Гудурич, набравший 17 очков. В составе гостей паркета 12 очков на счету Бена Бентила.



В ещё одном матче игрового дня мюнхенская «Бавария» дома переиграла «Маккаби». Встреча проходила в Мюнхене и завершилась со счётом 70:52. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кори Уолден, набравший 13 очков. В составе гостей 20 очков набрал Скотти Уилбекин.



В заключительном матче игрового дня «Барселона» на домашней площадке переиграла греческий «Панатинаикос». Встреча проходила в Барселоне и завершилась со счётом 86:60. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Найджел Хэйс, набравший 14 очков. В составе гостей паркета 18 очков на счету Георгиоса Папаянниса.