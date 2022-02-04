Названы запасные игроки на Матч звёзд НБА

НБА назвала запасных на Матч звёзд, который состоится 20 февраля 2022 года в Кливленде.



Восточная конференция: разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Дариус Гарлэнд, защитник «Майами Хит» Джимми Батлер, защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден, защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин, форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон, форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и защитник «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит.



Западная конференция: разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол, защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич, защитник «Финикс Санз» Девин Букер, защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл, форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин, центровой «Миннесота Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс и центровой «Юта Джаз» Руди Гобер.