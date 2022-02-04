Женская сборная России потеряла лидера на квалификацию чемпионата мира

Сегодня, 4 февраля, женская сборная России вылетела в Доминиканскую Республику, где 13—14 февраля проведёт квалификацию чемпионата мира-2022. На борт рейса Москва — Пунта-Кана поднялись 15 баскетболисток:

Защитники: Марина Голдырева («Ника», Сыктывкар, 28 лет, рост 169 см), Юлия Козик («Динамо», Курск, 24 года, 177 см), Елизавета Комарова («Надежда», Оренбургская область, 27 лет, 174 см), Дарья Курильчук («Самара», Самара, 23 года, 181 см), Ксения Левченко («Динамо» К, 25 лет, 169 см), Камилла Огун («Намюр», Бельгия, 22 года, 183 см).

Форварды: Нина Глонти (МБА, Москва, 25 лет, 188 см), Дарья Игнатова («Спарта энд К», Видное, 21 год, 183 см), Жосселина Майга (МБА, 25 лет, 193 см), Раиса Мусина («Ника», 23 года, 192 см), Дарья Репникова («Спарта энд К», 21 год, 180 см), Ольга Фролкина («Динамо» К, 24 года, 183 см), Александра Штанько (МБА, 30 лет, 192 см).

Центровые: Альбина Ражева («Дьер», Венгрия, 27 лет, 189 см), Елизавета Шабанова («Динамо» К, 24 года, 197 см).



Капитан сборной России Мария Вадеева в настоящее время не с командой.

Главный тренер — Александр Ковалев. Ассистенты главного тренера — Александр Васин, Дмитрий Шумихин, Денис Кандалов. Тренер по физподготовке — Георгий Артемьев. Врач — Забида Магомедова. Массажисты — Артур Суджян, Валерий Заручевский. Руководитель делегации — Николай Галаев.



Напомним, соперниками россиянок по квалификации являются национальная команды Бельгии и Пуэрто-Рико. Они начнут отборочный турнир в Вашингтоне 10—12 февраля: сначала сыграют между собой, затем поочередно встретятся с командой США, а после прилетят в Доминиканскую Республику, где сыграют с россиянками. Матч сборных России и Бельгии пройдёт 13 февраля (начало — в 23:00 по московскому времени), Пуэрто-Рико — Россия — 14 февраля (по московскому времени — 15 февраля в 2:00).



Финальный турнир чемпионата мира-2022 состоится с 22 сентября по 1 октября в Австралии. В нем примут участие 12 команд. По три путёвки в Сидней разыгрываются в каждом из четырёх квалификационных турниров (один пройдёт в Вашингтоне/Санто-Доминго, один — в Осаке и два — в Белграде). Из «российской» группы в финал попадут сборная США автоматически как олимпийский чемпион Токио, а также две лучшие команды из тройки Бельгия — Пуэрто-Рико — Россия.