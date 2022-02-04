Уэстбрук пришёл на матч НБА в балаклаве и костюме, напоминающем робу. Баркли отреагировал

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук появился на матче с «Клипперс» в необычном наряде: на игроке была балаклава и синий костюм, напоминающий робу.

Фото: twitter.com/NBAonTNT

Не оставил без внимания выбор гардероба Уэстбрука бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли.



«Вечерами он хороший баскетболист, а днём грабитель банков», — сказал Баркли в прямом эфире.



Напомним, «Лейкерс» уступили «Клипперс» со счётом 110:111. Решающий бросок за 4 секунды до финального свистка забил Реджи Джексон. Значительный вклад в успех хозяев внёс Маркус Моррис – 29 очков. У «Лейкерс» отличился Энтони Дэвис, на его счету 30 очков и 17 подборов. Энтони, успевший отыграть 11 минут, набрав 7 очков и совершив 2 подбора.



Ранее стало известно, что форвард «Лейкерс» Кармело Энтони получил травму.