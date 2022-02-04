ЦСКА объявил о четырёх кадровых потерях на матч с «Альбой»

ЦСКА проведёт матч регулярного чемпионата Евролиги с немецкой «Альбой» в неполном составе. Как отмечается на официальном сайте армейцев, к форварду Торнике Шенгелии, который пока не восстановился после травмы мышцы ноги, присоединились ещё два игрока. В матче с клубом «Анадолу Эфес» ушиб колена получил Йоханнес Фойгтманн, а Джоэл Боломбой вывихнул мизинец левой руки.
Кроме того, из-за ушиба спины в матче не сможет принять участие Александр Хоменко. Из молодёжного состава вызван и дозаявлен в Евролигу форвард Александр Евсеев.
«Вторая игра «двойной» недели всегда особенная. Она требует много энергии, к ней не успеваешь подготовиться, включается усталость, так что её исход во многом зависит от самих игроков. Они должны быть свежи, мотивированы и готовы компенсировать проблемы, с которыми столкнулась команда. «Альба» — очень опасный соперник, который в удачный день может победить кого угодно. Мы их очень уважаем, последние матчи с ними складывались непросто, но я надеюсь, мы справимся с трудностями и выиграем», — сказал тренер ЦСКА Андреас Пистиолис.
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