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Эксперт: Леброн Джеймс существенно затмевает Тома Брэди

Эксперт: Леброн Джеймс существенно затмевает Тома Брэди
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Баскетбольный аналитик и эксперт Ник Райт сравнил двух легендарных американских спортсменов — баскетболиста Леброна Джеймса и игрока в американский футбол Тома Брэди.

«Что касается статистических данных, то я думаю, что у Леброна и Тома Брэди ничья. Но у Леброна Джеймса никогда не было 10-летнего перерыва без титулов. Для меня Леброн существенно затмевает Брэди», — цитирует Ника Райта Essentially Sports.

44-летний Том Брэди – играющая легенда американского футбола. Уроженец Калифорнии является семикратным победителем Супербоула и пятикратным MVP Супербоула. Напомним, свой седьмой титул Брэди завоевал в 2021 году в составе «Тампы». Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек выиграл в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за который выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в «Бакканирс» и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.

Недавно стало известно, что Брэди принял решение завершить карьеру.

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