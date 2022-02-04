ЦСКА обыграл «Альбу» с разницей «+19» в Евролиге

Московский ЦСКА на домашнем паркете переиграл «Альбу» в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой москвичей со счётом 91:72.
Москвичи на протяжении всего матча владели инициативой и уже к большому перерыву практически решили исход встречи, ведя в счёте с разницей в 13 очков. В третьей четверти команды сыграли вничью, а заключительный игровой отрезок остался за ЦСКА. Итоговый счёт встречи — 91:72.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Никола Милутинов, набравший 21 очко. Ещё по 11 очков на свой счёт записали Габриэль Лундберг и Иван Ухов. В составе гостей паркета 15 очков набрал Люк Сикма.
В следующей встрече ЦСКА на выезде сыграет с «Маккаби», матч состоится 10 февраля. «Альба» в тот же день дома сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».
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