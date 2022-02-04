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ЦСКА обыграл «Альбу» с разницей «+19» в Евролиге

ЦСКА обыграл «Альбу» с разницей «+19» в Евролиге
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Московский ЦСКА на домашнем паркете переиграл «Альбу» в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой москвичей со счётом 91:72.

Москвичи на протяжении всего матча владели инициативой и уже к большому перерыву практически решили исход встречи, ведя в счёте с разницей в 13 очков. В третьей четверти команды сыграли вничью, а заключительный игровой отрезок остался за ЦСКА. Итоговый счёт встречи — 91:72.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Никола Милутинов, набравший 21 очко. Ещё по 11 очков на свой счёт записали Габриэль Лундберг и Иван Ухов. В составе гостей паркета 15 очков набрал Люк Сикма.

В следующей встрече ЦСКА на выезде сыграет с «Маккаби», матч состоится 10 февраля. «Альба» в тот же день дома сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».

Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
04 февраля 2022, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
91 : 72
Альба
Берлин, Германия
ЦСКА: Милутинов - 21, Лундберг - 11, Ухов - 11, Швед - 10, Григонис - 8, Клайберн - 8, Антонов - 7, Курбанов - 6, Боломбой - 5, Ивлев - 2, Хэкетт - 2, Лопатин
Альба: Сикма - 15, Ло - 10, Зусман - 8, Тиман - 8, Шнайдер - 8, Смит - 7, Блатт - 6, Да Силва - 6, Делов - 4, Маттиссек, Олинде
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