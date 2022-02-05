Хавьер Паскуаль: «Зенит» не готов играть против таких команд, как «Реал»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итог матча 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом» (64:85).

«Соперники играли намного лучше нас. Очевидно, на данный момент мы не готовы играть против команд такого уровня. До сих пор «Зенит» был очень конкурентоспособным, четвёртое место в турнирной таблице казалось чем-то немыслимым для нас в начале сезона. Мы постараемся удержаться на этой позиции, но конкуренция серьёзная. Нам нужно восстанавливать игроков.

У нас нет пяти человек в составе: Коннера Фрэнкампа, Матеуша Понитки, Артураса Гудайтиса, Дениса Захарова и Шабазза Напьера, который близок к восстановлению после травмы. Чтобы конкурировать с «Реалом», мы все должны быть на хорошем уровне, показывать отличную игру, а «Реал» должен показать не лучшую игру. У них состав лучше, чем у нас», — приводит слова Паскуаля Mudo Deportivo.