«Бруклин» потерпел 7-е поражение кряду, уступив «Юте». «Бостон» разобрался с «Детройтом»

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 125:102. Таким образом, гости потерпели седьмое поражение кряду.



Самый значительный вклад в победу «Юты» внесли защитник Донован Митчелл (27 очков, 3 подбора и 6 передач) и лёгкий форвард Боян Богданович (19 очков, 11 подборов и 4 передачи), оформивший дабл-дабл. Наиболее результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Кэмерон Томас (30 очков, 2 подбора и 4 передачи).

Напомним, «Юта Джаз» (32-21) занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Бруклин Нетс» (29-23) – 6-е на Востоке.

В других матчах игрового дня «Бостон Селтикс» на выезде обыграл «Детройт Пистонс» (102:93), продлив победную серию до 4 матчей, «Индиана Пэйсерс» уступила «Чикаго Буллз» (115:122), «Кливленд Кавальерс» на выезде с минимальной разницей одолел «Шарлотт Хорнетс» (102:101), «Торонто Рэпторс» дома переиграл «Атланту Хоукс» (125:114), а «Сан-Антонио Спёрс» разгромил «Хьюстон Рокетс» (131:106), а «Денвер Наггетс» дома проиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (105:113).