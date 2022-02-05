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«Бруклин» потерпел 7-е поражение кряду, уступив «Юте». «Бостон» разобрался с «Детройтом»

«Бруклин» потерпел 7-е поражение кряду, уступив «Юте». «Бостон» разобрался с «Детройтом»
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В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 125:102. Таким образом, гости потерпели седьмое поражение кряду.

Самый значительный вклад в победу «Юты» внесли защитник Донован Митчелл (27 очков, 3 подбора и 6 передач) и лёгкий форвард Боян Богданович (19 очков, 11 подборов и 4 передачи), оформивший дабл-дабл. Наиболее результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Кэмерон Томас (30 очков, 2 подбора и 4 передачи).

Напомним, «Юта Джаз» (32-21) занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Бруклин Нетс» (29-23) – 6-е на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2022, суббота. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
125 : 102
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Митчелл - 27, Богданович - 19, Пэскелл - 16, Уайтсайд - 15, Конли - 14, Азубуике - 10, Форрест - 8, О'Нил - 6, Батлер - 5, Гэй - 5, Гобер, Инглс, Кларксон, Хаус, Хьюз
Бруклин Нетс: Томас - 30, Ирвинг - 15, Бембри - 13, Миллз - 11, Шарп - 11, Гриффин - 9, Браун - 6, Картер - 5, Джонсон - 2, Дюк, Дюрант, Клэкстон, Миллсэп, Олдридж, Харден, Харрис, Эдвардс

В других матчах игрового дня «Бостон Селтикс» на выезде обыграл «Детройт Пистонс» (102:93), продлив победную серию до 4 матчей, «Индиана Пэйсерс» уступила «Чикаго Буллз» (115:122), «Кливленд Кавальерс» на выезде с минимальной разницей одолел «Шарлотт Хорнетс» (102:101), «Торонто Рэпторс» дома переиграл «Атланту Хоукс» (125:114), а «Сан-Антонио Спёрс» разгромил «Хьюстон Рокетс» (131:106), а «Денвер Наггетс» дома проиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (105:113).

НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2022, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
93 : 102
Бостон Селтикс
Бостон
Детройт Пистонс: Бей - 21, Диалло - 21, Хейз - 11, Грант - 10, Лайлз - 9, Джексон - 6, Стюарт - 6, Джозеф - 4, Макгрудер - 3, Олиник - 2, Гарза, Джексон, Каннингем, Ли, Ливерс, Пикетт, Смит
Бостон Селтикс: Тейтум - 24, Браун - 13, Ричардсон - 12, Уильямс - 11, Шрёдер - 10, Лэнгфорд - 9, Уильямс - 7, Притчард - 6, Смарт - 6, Хорфорд - 4, Бол, Дозьер, Кантер, Несмит, Томас, Фернанду, Хозер
НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2022, суббота. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
115 : 122
Чикаго Буллз
Чикаго
Индиана Пэйсерс: ЛеВерт - 42, Taylor - 21, Вашингтон - 17, Дуарте - 12, Холидэй - 9, Stephenson - 5, Крэйг - 5, Бриссетт - 2, Перри - 2, Sykes, Битадзе, Брогдон, Джексон, Лэмб, Макконнелл, Сабонис, Тёрнер, Уоррен
Чикаго Буллз: Вучевич - 36, Дерозан - 31, Грин - 16, Досунму - 15, Томас - 10, Браун - 9, Hill - 5, Болл, Брэдли, Джонс, Карузо, Кук, Лавин, Маккинни, Симонович, Уайт, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2022, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
101 : 102
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Шарлотт Хорнетс: Розир - 24, Убре - 21, Болл - 15, Бриджес - 12, Вашингтон - 8, Пламли - 8, Хэйворд - 7, Мартин - 6, Букнайт, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Макдэниелс, Ричардс, Смит, Тор
Кливленд Кавальерс: Аллен - 29, Лав - 25, Гудвин - 12, Окоро - 9, Мобли - 8, Уэйд - 8, Осман - 5, Стивенс - 4, Рондо - 2, Гарлэнд, Дэвис, Маркканен, Нембхард, Пэнгос, Рубио, Секстон, Уиндлер
НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2022, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
125 : 114
Атланта Хоукс
Атланта
Торонто Рэпторс: Сиакам - 33, Ванвлит - 26, Трент-мл. - 19, Барнс - 16, Буше - 11, Ачиува - 10, Ануноби - 8, Берч - 2, Бонга, Бэнтон, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Михайлюк, Флинн, Шампани
Атланта Хоукс: Коллинс - 23, Хантер - 23, Янг - 22, Богданович - 18, Капела - 8, Райт - 8, Хаертер - 7, Оконгву - 4, Л. Уильямс - 1, Галлинари, Джонсон, Дьенг, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс, Нокс
НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2022, суббота. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
131 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 28, Пёлтль - 21, Макдермотт - 19, Мюррей - 19, Уайт - 12, Коллинс - 10, Примо - 8, Джонс - 6, Бэйтс-Диоп - 4, Васселл - 4, Кейкок, Ландейл, Ойбанкс, Уискэмп, Уокер, Эрнангомес, Янг
Хьюстон Рокетс: Кристофер - 23, Шенгюн - 18, Вуд - 13, Грин - 12, Тэйт - 11, Гордон - 9, Мартин - 8, Портер - 5, Брукс - 3, Мэтьюз - 2, Нваба - 2, Queen, Гаруба, Никс, Огастин, Тайс, Уолл
НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2022, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
105 : 113
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Моррис - 19, Бартон - 17, Рид - 9, Ннаджи - 8, Хиланд - 8, Форбс - 6, Грин - 5, Грин - 5, Риверс - 3, Гордон, Казинс, Кампаццо, Маррей, Портер, Ховард, Чанчар
Нью-Орлеан Пеликанс: Джонс - 25, Ингрэм - 23, Хэйс - 22, Валанчюнас - 18, Александер-Уолкер - 10, Грэм - 6, Альварадо - 5, Кларк - 2, Мёрфи - 2, Габриэль, Лозада, Льюис, Маршалл, Они, Саторански, Темпл, Уильямсон, Харт, Читэм, Эрнангомес
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