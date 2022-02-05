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«Даллас» обыграл «Сиксерс», у Дончича трипл-дабл с 33 очками. Матч прерывали на 43 минуты

«Даллас» обыграл «Сиксерс», у Дончича трипл-дабл с 33 очками. Матч прерывали на 43 минуты
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В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 107:98 (24:33, 29:39, 32:15, 22:20 ).

Самый значительный вклад в победу своей команды внёс её лидер Лука Дончич. В его активе 33 очка, а также 13 подборов и 15 передач). Наиболее результативным игроком в составе «Филадельфии» стал центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 27 очков, 13 подборов и 4 передачи).

Отметим, что матч прерывался на 43 минуты из-за поломки баскетбольной корзины.

«Даллас» (30-23) занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Сиксерс» (31-21) идут пятыми на Востоке. В следующем туре «Маверикс» дома сыграют с клубом «Атланта Хоукс», а «Филадельфия» на выезде встретится с «Чикаго Буллз».

НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2022, суббота. 06:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
107 : 98
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Баллок - 20, Брансон - 19, Пауэлл - 14, Финни-Смит - 13, Нтиликина - 4, Бёрк - 2, Марьянович - 2, Браун, Браун, Грин, Клебер , Крисс, Пинсон, Порзингис, Хардуэй-младший
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Макси - 18, Ньянг - 13, Харрис - 13, Карри - 11, Драммонд - 6, Тибулл - 6, Грин - 4, Powell, Браун, Бэсси, Джо, Коркмаз, Милтон, Рид, Симмонс, Спрингер
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