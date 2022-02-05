«Даллас» обыграл «Сиксерс», у Дончича трипл-дабл с 33 очками. Матч прерывали на 43 минуты

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 107:98 (24:33, 29:39, 32:15, 22:20 ).



Самый значительный вклад в победу своей команды внёс её лидер Лука Дончич. В его активе 33 очка, а также 13 подборов и 15 передач). Наиболее результативным игроком в составе «Филадельфии» стал центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 27 очков, 13 подборов и 4 передачи).

Отметим, что матч прерывался на 43 минуты из-за поломки баскетбольной корзины.

«Даллас» (30-23) занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Сиксерс» (31-21) идут пятыми на Востоке. В следующем туре «Маверикс» дома сыграют с клубом «Атланта Хоукс», а «Филадельфия» на выезде встретится с «Чикаго Буллз».