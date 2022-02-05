«Бруклин» готов вести переговоры по обмену Джеймса Хардена

«Бруклин Нетс» может обменять звёздного защитника Джеймса Хардена на разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса перед дедлайном 10 февраля. Об этом информирует CBS Sports, ссылаясь на The Athletic.



Ожидается, что стороны могут начать переговоры в ближайшее время. По сведениям источника, в сделку могут быть также включены игроки «Филадельфии» Сет Карри, Тайриз Макси и Матисс Тибулл.

Не так давно сообщалось, что Харден якобы хотел бы покинуть «Бруклин». Позже с комментарием выступил он сам.



Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на площадку.



Ранее известный инсайдер Марк Стейн выразил мнение, что в НБА многие будут крайне удивлены, если «Сиксерс» произведут обмен Симмонса до дедлайна.