«Лейкерс» выставили на обмен Дуайта Ховарда
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«Лос-Анджелес Лейкерс» может обменять центрового Дуайта Ховарда перед дедлайном. Об этом сообщает Silverscreenandroll, ссылаясь на выступление журналиста Джека Фишера в подкасте The NBA Chats.
Ранее уже сообщалось, что «Лос-Анджелес» может сбросить контракты центрового Деандре Джордана и защитника Кента Бэйзмора.
Ховард выступал за «Лейкерс» также в сезонах-2012/2013 и 2019/2020, когда стал чемпионом НБА. Прошлый сезон Дуайт провёл в «Филадельфии Сиксерс», набирая в среднем 7,0 очка и 8,4 подбора. В нынешнем сезоне 36-летний игрок в среднем за матч набирает 5,2 очка, отдаёт 0,5 передачи и совершает 5,4 подбора.
Ранее сообщалось, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони получил травму подколенного сухожилия правой ноги.
Новость по теме«Лейкерс» потеряли Кармело Энтони из-за травмы
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