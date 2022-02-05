НБА назвала потолок зарплат и порог налога на роскошь в следующем сезоне

НБА проинформировала клубы о прогнозируемом уровне потолка заработных плат и порога налога на роскошь на сезон-2022/2023. Об этом на своей странице в «Твиттере» рассказал инсайдер Шэмс Чарания.



В лиге полагают, что потолок окладов в новом сезоне окажется на отметке $ 121 миллион, порог налога на роскошь – на уровне $ 147 миллионов. Как отмечает Чарания, это на $ 2 миллиона выше, чем предполагалось изначально.



Отметим, что в сентябре прошлого года издание Forbes сообщало, что потолок зарплат в Национальной баскетбольной ассоциации может вырасти до 171 $ млн к 2025 году. По сведениям источника, увеличение потолка может произойти благодаря крупному телеконтракту, сумма которого может составить $ 75 млрд, годовая выплата — 8,3 млрд.

