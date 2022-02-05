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Игрок ЦСКА признан MVP 25-го тура Евролиги

Игрок ЦСКА признан MVP 25-го тура Евролиги
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Центровой ЦСКА Никола Милутинов признан MVP 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

В матче с «Альбой» (91:72) Милутинов оформил дабл-дабл из 21 очка (7/10 двухочковых, 7/8 штрафных) и 11 подборов при рейтинге эффективности 36 баллов. Милутинов стал самым ценным игроком тура второй раз в нынешнем сезоне и шестой раз за карьеру.

В пятёрку лучших игроков тура также вошли защитник АСВЕЛа Маркос Найт (30 баллов), форвард «Альбы» Люк Сикма (25 баллов), разыгрывающий «Маккаби» Скотти Уилбекин (25 баллов), форвард «Фенербахче» Марко Гудурич (24 балла) и защитник «Црвены Звезды» Никола Иванович (24 балла).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте NBA.

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