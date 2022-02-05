Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Грег Попович покорил знаковую отметку в НБА

Грег Попович покорил знаковую отметку в НБА
Комментарии

Наставник «Сан-Антонио» Грег Попович стал первым тренером в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который одержал в сумме 1500 побед в матчах регулярного чемпионата и плей-офф. Об этом сообщается на официальной странице StatMuse в «Твиттере».

Это произошло после победы баскетболистов «Спёрс» в матче с «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла сегодня, 5 февраля, и завершилась со счётом 131:106.

В общей сложности в активе Поповича теперь 1330 побед в матчах регулярного чемпионата и 170 — в плей-офф.

В турнирной таблице Западной конференции НБА «Сан-Антонио» занимает 12-е место. В следующем туре «Спёрс» на выезде сыграют с клубом «Кливленд Кавальерс». Матч состоится 10 февраля. Начало — в 03:00 мск.

Новость по теме
Попович оценил гражданскую позицию Кантера, сменившего имя после получения паспорта США
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022